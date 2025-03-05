Барселона интересуется опорником Ньюкасла

"Барселона" заинтересовалась опорным полузащитником "Ньюкасла" Бруно Гимараэсом.

По информации CaughtOffside, "Барселона" считает лето удачным временем для попытки подписания бразильца. Причина интереса - неопределенность относительно будущего Френки де Йонга, чей контракт истекает в 2026 году, а переговоры о продлении пока не дали результата.

Стоит отметить, что Гимараэс также находится в сфере интересов "Арсенала" и "Манчестер Сити". Однако пока неизвестно, сделают ли эти клубы официальные предложения по игроку "Ньюкасла".