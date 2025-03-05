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Барселона интересуется опорником Ньюкасла
Бруно Гимараэс может перейти в Ла Лигу
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" заинтересовалась опорным полузащитником "Ньюкасла" Бруно Гимараэсом.
По информации CaughtOffside, "Барселона" считает лето удачным временем для попытки подписания бразильца. Причина интереса - неопределенность относительно будущего Френки де Йонга, чей контракт истекает в 2026 году, а переговоры о продлении пока не дали результата.
Стоит отметить, что Гимараэс также находится в сфере интересов "Арсенала" и "Манчестер Сити". Однако пока неизвестно, сделают ли эти клубы официальные предложения по игроку "Ньюкасла".
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