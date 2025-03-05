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Арне Слот рассказал, что один из нападающих Ливерпуля может не сыграть против ПСЖ

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Арне Слот рассказал, что один из нападающих Ливерпуля может не сыграть против ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал, что один из нападающих "Ливерпуля" может не сыграть против "ПСЖ".

Нидерландский тренер сказал, что Коди Гакпо почувствовал небольшую боль на тренировке. Нападающий поехал с командой в Париж и Слот примет решение перед матчем.

"Он был близок к тому, чтобы снова выйти на поле, но, к сожалению, вчера, по-моему, ему пришлось заблокировать удар, и он снова почувствовал небольшую боль.

Мы взяли его с собой, чтобы оценить, как он будет перед матчем, сможет ли он стать частью команды, да или нет. Но это будет очень рискованно", — сказал главный тренер.

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В этом сезоне Коди Гакпо провёл 38 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах. На его счету 16 голов и 5 голевых передач.

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Ливерпуль Арне Слот Коди Гакпо
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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