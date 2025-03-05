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Арне Слот рассказал, что один из нападающих Ливерпуля может не сыграть против ПСЖ
Лишь бы был в форме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал, что один из нападающих "Ливерпуля" может не сыграть против "ПСЖ".
Нидерландский тренер сказал, что Коди Гакпо почувствовал небольшую боль на тренировке. Нападающий поехал с командой в Париж и Слот примет решение перед матчем.
"Он был близок к тому, чтобы снова выйти на поле, но, к сожалению, вчера, по-моему, ему пришлось заблокировать удар, и он снова почувствовал небольшую боль.
Мы взяли его с собой, чтобы оценить, как он будет перед матчем, сможет ли он стать частью команды, да или нет. Но это будет очень рискованно", — сказал главный тренер.
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В этом сезоне Коди Гакпо провёл 38 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах. На его счету 16 голов и 5 голевых передач.
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