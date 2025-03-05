ЛЧ. Фейеноорд – Интер 0:2. Нападающие сделали своё дело

Команды начали активно играть со старта. "Интер" совершил атаку уже на второй минуте и пробил по воротам. Дюмфрис пытался отметиться забитым голом, но пробил мимо с далека. Индзаги был недоволен. Спустя минуту включились хозяева. Атака закончилась ударом, но тоже мимо ворот.

Следующий опасный момент был на 13-й минуте. Хозяева устроили атаку, простреливал Хадж-Мусса, но мяч затерялся в футболистах гостевой команды.

Нидерландский клуб пытался покорить ворота "Интера", но не попадали игроки в створ или отбивал Мартинес.

Команды били по воротам и фолили друг на друге. Но гол был забит ближе к концу тайма. Футболисты "Интера" на фланге получили передачу с центра поля, мяч попал к Барелле и тот отдал Тюраму. Нападающий в прыжке забил впервые с октября. Тогда нападающий отметился в матче против "Янг Бойза".

В конце "Интер" ещё раз пробил по воротам "Фейеноорда", но счёт не изменился. Казалось, по первому тайму, что "Фейеноорд" просто обязан забить, но в графе забитых у нидерландской команды был 0. Команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма Мартинес развил атаку, но её прервали футболисты "Фейеноорда". Гости отобрали мяч в центре и снова пошли в атаку. Зелинськи пробил, но удар был заблокирован. Мяч вернулся к полузащитнику, который передал его Мартинесу и капитан удвоил преимущество.

На 56-й минуте полузащитник нидерландцев Якуб Модер был близок к забитому голу. Осман обошёл Павара и с фланга передал и Модер пробил над перекладиной.

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Гости на 61-й минуте получили право на пенальти. Митчелл в штрафной подбил ногу Тюраму. Судья, просмотрев видеоповтор назначил 11-метровый удар. Зелинськи направился к воротам. Но счёт не изменился – Велленройтер парировал удар.

Тренеры сделали замены. Но команды продолжили фолить и атаковать. Одна из жёлтых карточек стала фатальной – Осман пропустит следующий матч.

Арбитр компенсировал 5 минут ко второму тайму. "Интер" атаковал, "Фейеноорд" по-прежнему нарушал правила.

"Интер" едет домой с преимуществом, а вот "Фейеноорд", похоже, прощается с Лигой Чемпионов. Если не случится чуда.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Роттердам

Фейеноорд – Интер 0:2

Голы: Тюрам (38), Мартинес (50)

Незабитый пенальти Зелинськи (65)



"Фейеноорд": Велленройтер – Митчелл, Беелен, Ганцко, Буэно – Модер, Смал, Пайшао -Хадж-Мусса, Карранса (Уэда, 59), Осман

"Интер": Ж. Мартинес – Павар. Де Врей (Биссек, 72), Ачерби – Думфрис, Барелла (Фраттези, 72), Аслани (Чалханоглу, 81), Зелинськи, Бастони – Мартинес (Арнаутович, 81), Тюрам (Тареми, 62)