ЛЧ. Бенфика - Барселона 0:1. Победили в меньшинстве

Лига чемпионов. 1/8 финала

05.03.2025. Эштадиу да Луж (Лиссабон)

Главный арбитр: Ф. Цвайер (Германия)

"Бенфика" - "Барселона“ 0:1

"Бенфика": Трубин - Араужу (Даль 57), Силва, Отаменди, Каррерас - Эурснес, Баррейру (Белотти 70), Кокджу (Санчеш 84) - Актюркоглу, Павлидис (Кабрал 84), Шельдеруп (Регу 70)

"Барселона": Щесны - Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде - де Йонг (Касадо 79), Педри - Ямал (Торрес 56), Ольмо (Араухо 28), Рафинья - Левандовски (Мартин 79)

Предупреждения: Баррейро 45, Силва 45+5, Каррерас 73, Регу 90+1 - Мартинес 45+2, Кунде 45+2

Удаление: Кубарси 22

Гол: Рафинья 61

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После сумасшедших 4:5 от этих команд в Лиссабоне в конце января, поклонники футбола ожидали повторения праздника. Казалось, момент "Бенфики" на 18-й секунде убедил в том, что именно так и произойдет. Однако сегодня история писалась иначе.

Относительно первого удара хозяев. На самом деле, аплодисменты Щенсному, вытащившему тяжёлый выстрел Актюркоглу в левый нижний угол.

"Барселона" забрала мяч под свой контроль. В принципе, лиссабонцев все устраивало, ведь до серьезных возможностей у их ворот не доходило. За исключением 13-й минуты... Ольмо, Левандовски и Ямаль пытались своими ударами подряд прошить Трубина. Но все безрезультатно. 10 баллов из 10-ти Анатолию! После такого болельщики должны носить на руках.

На 22-й минуте гости остались в меньшинстве. Кубарси пошел в ужасный подкат у своих ворот, не позволив Павлидису завершить свой потенциально-голевой момент. Подставил команду молодой защитник "Барсы".

После этого игра несколько изменилась. "Бенфика" выровняла положение, и теперь ей стало немного легче. Хорошо били по воротам Щенсны Кокджу и Актюркоглу. Поляк, как и украинец, был на высоте.

Во втором тайме лиссабонцы взяли инициативу к себе. 15:2 по ударам во второй части игры в их пользу. Несмотря на это, забить удалось именно гостям. "Барса" выжала максимум из своих активностей у ворот Трубина. Хотя, не без помощи Антониу Силвы. Защитник ошибся с передачей, мяч перехватил Рафинья, сблизился к владениям украинца и пробил из-за пределов площадки. Рикошет от Отаменди лишь усугубил ситуацию. Это 0:1.

Португальцы старались. Конечно, обидно пропускать в большинстве. Тем более проигрывать. Хозяева изо всех сил пытались каким-то образом занести тот мяч в ворота, однако все напрасно.

Щенсны выдал безупречную игру. Отбил все, что нужно было. Но здесь стоит заметить, что мы так и не увидели именно той, стопроцентной попытки от "Бенфики". Много выстрелов, беспокойств защитников, подходов к чужой площадке... А вот именно качество и уровень остроты этих моментов были недостаточными.

В любом случае, еще ничего не потеряно. Через неделю нас ждет встреча №2, где все может измениться.