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ЛЧ. Бенфика - Барселона 0:1. Победили в меньшинстве

Лига Чемпионов
Обновлено

Трубина подставили

ЛЧ. Бенфика - Барселона 0:1. Победили в меньшинстве

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/8 финала

05.03.2025. Эштадиу да Луж (Лиссабон)

Главный арбитр: Ф. Цвайер (Германия)

"Бенфика" - "Барселона“ 0:1

"Бенфика": Трубин - Араужу (Даль 57), Силва, Отаменди, Каррерас - Эурснес, Баррейру (Белотти 70), Кокджу (Санчеш 84) - Актюркоглу, Павлидис (Кабрал 84), Шельдеруп (Регу 70)

"Барселона": Щесны - Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде - де Йонг (Касадо 79), Педри - Ямал (Торрес 56), Ольмо (Араухо 28), Рафинья - Левандовски (Мартин 79)

Предупреждения: Баррейро 45, Силва 45+5, Каррерас 73, Регу 90+1 - Мартинес 45+2, Кунде 45+2

Удаление: Кубарси 22

Гол: Рафинья 61

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После сумасшедших 4:5 от этих команд в Лиссабоне в конце января, поклонники футбола ожидали повторения праздника. Казалось, момент "Бенфики" на 18-й секунде убедил в том, что именно так и произойдет. Однако сегодня история писалась иначе.

Относительно первого удара хозяев. На самом деле, аплодисменты Щенсному, вытащившему тяжёлый выстрел Актюркоглу в левый нижний угол.

"Барселона" забрала мяч под свой контроль. В принципе, лиссабонцев все устраивало, ведь до серьезных возможностей у их ворот не доходило. За исключением 13-й минуты... Ольмо, Левандовски и Ямаль пытались своими ударами подряд прошить Трубина. Но все безрезультатно. 10 баллов из 10-ти Анатолию! После такого болельщики должны носить на руках.

На 22-й минуте гости остались в меньшинстве. Кубарси пошел в ужасный подкат у своих ворот, не позволив Павлидису завершить свой потенциально-голевой момент. Подставил команду молодой защитник "Барсы".

После этого игра несколько изменилась. "Бенфика" выровняла положение, и теперь ей стало немного легче. Хорошо били по воротам Щенсны Кокджу и Актюркоглу. Поляк, как и украинец, был на высоте.

Во втором тайме лиссабонцы взяли инициативу к себе. 15:2 по ударам во второй части игры в их пользу. Несмотря на это, забить удалось именно гостям. "Барса" выжала максимум из своих активностей у ворот Трубина. Хотя, не без помощи Антониу Силвы. Защитник ошибся с передачей, мяч перехватил Рафинья, сблизился к владениям украинца и пробил из-за пределов площадки. Рикошет от Отаменди лишь усугубил ситуацию. Это 0:1.

Португальцы старались. Конечно, обидно пропускать в большинстве. Тем более проигрывать. Хозяева изо всех сил пытались каким-то образом занести тот мяч в ворота, однако все напрасно.

Щенсны выдал безупречную игру. Отбил все, что нужно было. Но здесь стоит заметить, что мы так и не увидели именно той, стопроцентной попытки от "Бенфики". Много выстрелов, беспокойств защитников, подходов к чужой площадке... А вот именно качество и уровень остроты этих моментов были недостаточными.

В любом случае, еще ничего не потеряно. Через неделю нас ждет встреча №2, где все может измениться.

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1 голосов
Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.03.2025 в 00:28
Той випадок, коли отримана червона картка оправдана! Хоч Кубарсі і не спеціально фолив, а намагався в м'яч зіграти, але якби не збив нападника, то гол скоріш за все пропустили б. Тим паче збоку ще один гравець Бенфіки набігав. Добре, що є ким замінити його в другому матчі!
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Комментарии 42
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.03.2025 в 00:28
Той випадок, коли отримана червона картка оправдана! Хоч Кубарсі і не спеціально фолив, а намагався в м'яч зіграти, але якби не збив нападника, то гол скоріш за все пропустили б. Тим паче збоку ще один гравець Бенфіки набігав. Добре, що є ким замінити його в другому матчі!
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2
0
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:14
А Рафинья превращается в бревно, хоть и гол забил...
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1
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Море23 (Одесса)
06.03.2025 в 00:25
Рафа просто устал Флик его загонял .он и в обороне отрабатывал и в нападения бегал и бегает .сколько решающих голов забил в конце
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2025 в 00:27
И Ямаль, когда ему было шестнадцать, играл интереснее. Сейчас мясом немного оброс и уже не такой проворный.
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Море23 (Одесса)
06.03.2025 в 00:32
Устали из за финансов нет скамейки запасных у барсы поэтому и надо было кубок Испании играть резервов
 
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Spokoyno (Київ)
06.03.2025 в 00:47
Так ЗАДЕРЕВЕНІВ трошки забагато переляканий Флік вже більше ТРЬОХ тисяч хвилин його задіяв, а попереду найважки випробування! А Рафінія ще збірник!
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:12
Щенсны - Б И З О Н И Щ Е !!!
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1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.03.2025 в 00:18
Тільки тепер починаю розуміти чому Фліку зробив його основним воротарем, мабуть все таки бачив більший потенціал і надійність, досвід все таки неабиякий має поляк! Вже не так "стрьомно" дивитись, коли він грає на виходах, як в перших матчах...)))
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:23
Щенсны просто разыгрался, вошёл в тонус. Но пенальти всё ж таки мог привести сегодня.
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.03.2025 в 00:11
Сьогодні не було звичної феєрії забитих, як зазвичай в іграх Барселони, але гра була не менш захоплююча. Воротарі чудеса творили, особливо в першому таймі, але мабуть в пропущеному голі Турбіна все таки звинуватять. Виграти в меншості на виїзді це подвиг!Після вилучення я думав, що приплили. Минулого разу в ідей ті ЛЧ червона картка центрального захисника закінчилась плачевно для каталонців, навчились схоже грати в меншості при Фліку.З перемогою, барселоні!
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2
0
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:25
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0
1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2025 в 00:10
Мікаеля з Франківська - з вікторією !
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.03.2025 в 00:11
Дякую!
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:17
Дёргай на свою ветку, я тебя там щас поздравлю, лично.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2025 в 00:29
Дешевый, тупой комментарий от Черкас. Хрюша, мы барселонцы одно целое, в отличии от вас неприкаянных.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2025 в 00:10
Молодцы ! После удаления не рассчитывал на такой результат. Всех барселонцев с победой а Ода - баран!!
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4
1
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:11
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2
1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.03.2025 в 00:12
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2
0
Перевзутий
06.03.2025 в 00:08
н
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3
1
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:11
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Море23 (Одесса)
06.03.2025 в 00:08
Но очень усталые Рафа Педри Ямаль были .флику надо было жертвовать кубком Испании
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2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2025 в 00:10
Никаких жертв, нужно всё.))
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1
1
Море23 (Одесса)
06.03.2025 в 00:27
Нельзя распыляться без большой скамейки запасных
 
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1
Море23 (Одесса)
06.03.2025 в 00:08
Рафинья монстр
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2
Море23 (Одесса)
06.03.2025 в 00:07
Комментатор опять козел .когда Барса могла гол забить в начале начал орать счёт становится и не хрена он не стал. .
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0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2025 в 00:07
Прикро за Турбіна , був горою в матчі ...
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2
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:19
Сам ты турбин..
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3
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2025 в 00:29
 
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1
Перевзутий
06.03.2025 в 00:06
Мега потужно
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1
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:06
Б А Р С Е Л О Н А !!!!!!!!!!!
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4
1
Море23 (Одесса)
06.03.2025 в 00:06
С победой !!! Не смотря на судейство (Переса ) .кроме удаления в каждом тайме переигрывали даже больше чем судейка добавлял .по 2 минуты лишние давай играть после того как добавленное время заканчивалось
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2
1
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Spokoyno (Київ)
06.03.2025 в 00:06
ТО якесь СВЯТО переможців (1 та 2 місце групового етапу) на виїзді!!! Так Барселоні дістався скоріш дерзкий ніж кваліфікований суперник... А тут ще чергове видалення Кубарсі Проте у блаугранос є капітан Рафінія і хто там на Щесни гнав! З перемогою! Тепер ротація конче необхідна!
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3
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2025 в 00:07
Зачем ротация? Игроки не жалуются.)
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1
1
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Spokoyno (Київ)
06.03.2025 в 00:27
Тут хтось жаліється, що Рафінія НЕ БІЖИТЬ! Мабуть важки ніжки і цього енерджайзера можуть призупинити
 
1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2025 в 00:46
Зачем много бегать. Победный гол забил и всё. Пусть мяч с соперниками бегает
 
0
0
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:05
Щ Е Н С Н Ы !!!
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2
1
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:05
П Е Д Р И
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2
1
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:03
П О Д В И Г
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4
1
Перевзутий
06.03.2025 в 00:06
Слоняры епт. Барса лучшая
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2
2
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:08
Э Л Е Ф А Н Т Ы
 
1
1
Algrab (Костопiль)
06.03.2025 в 00:02
Відскочили банкроти...
Ответить
1
6
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 00:09
тьфу на тебя ещё раз..
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1
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