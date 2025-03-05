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Неожиданно. Барса осталась в меньшинстве уже в первом тайме матча с Бенфикой Трубина. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Барса в меньшинстве в середине первого тайма

Неожиданно. Барса осталась в меньшинстве уже в первом тайме матча с Бенфикой Трубина. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" принимает "Барселону".

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

Команды в начале матча голов не забивали, но уже на 23-й минуте "Барса" осталась в меньшинстве. Кубарси на подступах к штрафной не успел в подкате и скосил Павлидиса, который мог выскочить один на один.

"Барса" в меньшинстве уже в середине первого тайма.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Барселона".

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 22:50
Нет испанских судеек и шлемазлы сразу в меньшинстве. Совпадение? Не думаю.
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3
0
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
05.03.2025 в 22:50
Нет испанских судеек и шлемазлы сразу в меньшинстве. Совпадение? Не думаю.
Ответить
3
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 23:06
100%
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0
1

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