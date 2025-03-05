Неожиданно. Барса осталась в меньшинстве уже в первом тайме матча с Бенфикой Трубина. ВИДЕО

Сегодня, 5 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" принимает "Барселону".

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

Команды в начале матча голов не забивали, но уже на 23-й минуте "Барса" осталась в меньшинстве. Кубарси на подступах к штрафной не успел в подкате и скосил Павлидиса, который мог выскочить один на один.

"Барса" в меньшинстве уже в середине первого тайма.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Барселона".