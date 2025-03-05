Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альянц Арена в огне: фанаты Баварии устроили феерическое шоу перед матчем с Байером
Грандиозное шоу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
5 марта на "Альянц Арене" состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Баварией" и "Байером".
Перед началом игры фанаты мюнхенского клуба устроили грандиозное пиротехническое шоу, которое превратило стадион в настоящую арену огня.
Трибуны "Альянц Арены" буквально пылали от огромного количества пиротехники, которую использовали болельщики.
#FCBB04 pic.twitter.com/aO6hUUgQbI— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 5, 2025
Читайте такжеЛегенда Баварии высказался относительно матчей с Байером в Лиге чемпионов
Популярное сейчас
- Инфантино заявил о кардинальном изменении в проведении финала ЧМ-2026
- Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
- Не Ливерпуль. Слот назвал лучшую команду Европы
- ЛЧ. ПСВ - Арсенал 1:7. Смели
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба