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Альянц Арена в огне: фанаты Баварии устроили феерическое шоу перед матчем с Байером

Лига Чемпионов

Грандиозное шоу

Альянц Арена в огне: фанаты Баварии устроили феерическое шоу перед матчем с Байером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 марта на "Альянц Арене" состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Баварией" и "Байером".

Перед началом игры фанаты мюнхенского клуба устроили грандиозное пиротехническое шоу, которое превратило стадион в настоящую арену огня.

Трибуны "Альянц Арены" буквально пылали от огромного количества пиротехники, которую использовали болельщики.

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