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Сплошная милота. В трансляцию попал момент общения Трубина с выводящими команду детьми. Видео
Подарил приятные мгновения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем "Бенфики" с "Барселоной" в трансляцию попал момент с украинским вратарём Анатолием Трубиным.
Операторы поймали момент, как голкипер общается с детьми, выводящими команду на поле.
Видео:
Яка милота ???? Трубін спілкується з хлопчиками, які виводять команди— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 5, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/UDsJwTBSOV
Напомним, что Анатолий Трубин не выходил в двух матчах "Бенфики". Тренер команды Бруно Лаже на пресс-конференции сказал, что дал украинскому голкиперу отдых.
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К слову, Трубин играет 11-й матч в Лиге Чемпионов. Он сохранил ворота сухими в 4-х матчах и пропустил 15 голов.
Напомним, что в 1/8 финала "Бенфика" принимает "Барселону".
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