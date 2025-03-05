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Невероятный Трубин! Видео тройного сейва украинского голкипера в матче с Барселоной
Отдых пошёл на пользу
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин сделал тройной сейв в матче против "Барселоны".
Футболисты "Барселоны" подошли к воротам хозяев. Первый удар Трубин отбил ногами, но мяч снова оказался у игроков "Барселоны". Второй удар Трубин отбил руками, но снова мяч вышел в поле.
В третий раз вратарь сборной Украины поймал мяч. Момент попал на видео.
Трубін ????— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 5, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/rGjn6ouqbv
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На момент написания новости Анатолий Трубин сделал 4 сейва. "Бенфика" и "Барселона" голов не забивали.
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