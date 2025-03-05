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Нападающий Ливерпуля пропускает матч с ПСЖ

Лига Чемпионов

Не готов

Нападающий Ливерпуля пропускает матч с ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" пропускает матч с "ПСЖ".

Коди Гакпо не попал в заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ранее тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщал, что нидерландец получил повреждение на тренировке перед матчем с "ПСЖ".

Вместо Гакпо вышел Жота.

В этом сезоне Коди Гакпо сыграл в 7 матчах Лиги Чемпионов. в которых забил 3 гола и выполнил одну голевую передачу.

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После первого тайма между "ПСЖ" и "Ливерпулем" нулевая ничья.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Владислав Прийменко
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