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Нападающий Ливерпуля пропускает матч с ПСЖ
Не готов
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" пропускает матч с "ПСЖ".
Коди Гакпо не попал в заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ранее тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщал, что нидерландец получил повреждение на тренировке перед матчем с "ПСЖ".
Вместо Гакпо вышел Жота.
The Reds to take on PSG ???????? #UCL— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025
В этом сезоне Коди Гакпо сыграл в 7 матчах Лиги Чемпионов. в которых забил 3 гола и выполнил одну голевую передачу.
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После первого тайма между "ПСЖ" и "Ливерпулем" нулевая ничья.
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