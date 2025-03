Нападающий "Ливерпуля" пропускает матч с "ПСЖ".

Коди Гакпо не попал в заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ранее тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщал, что нидерландец получил повреждение на тренировке перед матчем с "ПСЖ".

Вместо Гакпо вышел Жота.

The Reds to take on PSG ???????? #UCL