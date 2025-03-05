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Виноват ли Трубин? Барса в меньшинстве забила Бенфике
Рафинья порешал
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" принимает "Барселону".
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды.
В первом тайме после удаления Кубарси "Барса" осталась в меньшинстве, но после перерыв все-таки вышла вперед.
После ошибки обороны Рафинья пробил точно под штангу – Трубин не помог! 1:0 для каталонцев.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Барселона".
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