Виноват ли Трубин? Барса в меньшинстве забила Бенфике

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" принимает "Барселону".

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды.

В первом тайме после удаления Кубарси "Барса" осталась в меньшинстве, но после перерыв все-таки вышла вперед.

После ошибки обороны Рафинья пробил точно под штангу – Трубин не помог! 1:0 для каталонцев.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Барселона".