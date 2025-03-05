  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Виноват ли Трубин? Барса в меньшинстве забила Бенфике
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виноват ли Трубин? Барса в меньшинстве забила Бенфике

Лига Чемпионов

Рафинья порешал

Виноват ли Трубин? Барса в меньшинстве забила Бенфике

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" принимает "Барселону".

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды.

В первом тайме после удаления Кубарси "Барса" осталась в меньшинстве, но после перерыв все-таки вышла вперед.

После ошибки обороны Рафинья пробил точно под штангу – Трубин не помог! 1:0 для каталонцев.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Барселона".

По теме
yellow-arrow
Вратарь Ливерпуля установил личный рекорд в матче Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против Барселоны
yellow-arrow
ЛЧ. Бенфика - Барселона 0:1. Победили в меньшинстве
Бенфика (Лиссабон) Барселона Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости