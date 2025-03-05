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Шанс для новичка Баварии. Нойер травмировался в матче против Байера в Лиге Чемпионов

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Здоровья Нойеру

Шанс для новичка Баварии. Нойер травмировался в матче против Байера в Лиге Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер травмировался в матче Лиги Чемпионов против "Байера".

На 58-й минуте основного голкипера заменил новичок клуба Джонас Урбиг, который присоединился к клубу в январе.

Это первый матч немецкого вратаря за "Баварию". До этого он провёл 11 матчей за "Кёльн" во второй Бундеслиге, в которых пропустил 22 гола и 2 матча провёл на ноль.

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На момент написания новости "Бавария" выигрывает "Байер" со счётом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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