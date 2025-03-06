Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против Барселоны

5 марта состоялся матч "Бенфика" - "Барселона" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинца в 7.2 (sofascore) и 6.9 (whoscored).

За все игровое время Трубин пропустил 1 мяч, отдал 76% точных передач и в целом сделал 36 касаний мяча.