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Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против Барселоны

Лига Чемпионов

0:1

Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 марта состоялся матч "Бенфика" - "Барселона" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинца в 7.2 (sofascore) и 6.9 (whoscored).

За все игровое время Трубин пропустил 1 мяч, отдал 76% точных передач и в целом сделал 36 касаний мяча.

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1 голосов
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.03.2025 в 00:09
Як завжди, whoscored дає більш адекватну оцінку: посередненька оцінка гриТрубіна. Саме так.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.03.2025 в 00:09
Як завжди, whoscored дає більш адекватну оцінку: посередненька оцінка гриТрубіна. Саме так.
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 00:44
Ти матч дивився ???
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