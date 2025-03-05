Лига Чемпионов. 1/8 финала

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Байер 3:0

Голы: Кейн 9, 75 (п), Мусиала 54

"Бавария" вслед за решенным вопросе о титуле Бундеслиги взялась разбираться с "Байером" и в Лиге Чемпионов. И сделала это уже в первом матче 1/8, с 7-го раза наконец разгадав Леверкузен Хаби Алонсо. В крайне уверенной манере, ярко контрастирующей с невнятными нулями на "БайАрене" в прошло месяце.

Этим вечером для "Байера" пошло не так все, что только могло. Все те недостатки, тщательно маскируемые Хаби Алонсо в противостоянии этого и прошлого сезонов, дали о себе знать в одночасье. Кубковый вратарь Коварж совершил ужасный ляп сразу после перерыва, Мукиеле не был вовремя заменен и на полчаса оставил команду в меньшинстве. Тапсоба вынуждено вышел и традиционно привез 11-метровый на ровном месте.

Хаби Алонсо привез в Мюнхен уже фирменные 4-4-2 под большой матч. С четырьмя ЦЗ, латералями на позициях вингеров и без чистого форварда впереди. Отказались от коротких розыгрышей от ворот и от прессинга на чужой половине. Короче говоря, это был самый настоящий ранний Симеоне: невероятная компактность без мяча и готовность страдать на своей трети без передышек. Только вместо Гризманна – Виртц. Цель была одна – устоять или хотя бы максимально ограничить урон перед ответкой дома.

Исполнение только хромало. Плюс неплохо в кои-то веки подготовился штаб Компани. Ряд классных наработок на стандартах дал о себе знать: с корнеров хитро вывели Мусиалу на удар с полуметра и заработали пенальти в конце. Но главное – это как резко переводили игру с фланга на фланг, резко разрезали блок по диагонали и пытались всеми силами избегать большого сосредоточения соперников.

"Байер" так осторожно с "Баварией" еще не играл. Где-то потерял привычное лицо, разуверился в себе. И пропустив первый панч постепенно стал плыть. Первый прилетел от Кейна. Олисе встретили вдвоем на краю и пустили под подачу с нерабочей. Как оказалось зря – Майкл круто вырезал, а Харри уделал Мукиеле и очень четко зафинишил. До перерыва была еще перекладину Мусиалы с упомянутого корнера и пару закидушек Киммиха на Комана, который рвал Мукиеле 1 в 1. У "Байера" – только моментище Фримпонга после подарка Упамекано. Который так и остался единственным опасным и единственным в створ.

В перерыве изменений от Хаби не последовало. Хотел перетерпеть, но грубейшая ошибка Коваржа после простого навеса сделала разрыв уже существенным. А дальше включился Мукиеле, который и проваливался 1 в 1, и нервничал заметно, и на карточке был. Но все равно не был заменен. Наступил на Комана и позволил "Баварии" досрочно и окончательно снять все вопросы.

3:0. "Байеру" остается только побороться за Кубок Германии. "Бавария" же была прекрасна. Солидная подготовка штаба + могучие перфомансы Киммиха, Дэвиса и, конечно, Кейна. Снова выглядели цельно и словно даже не заметили травму Ману Нойера. Дебютант Урбиг прямо вселял уверенность перед теперь уже своими трибунами. Работы "Байер" не предоставил, но все равно понравился.

Бавария: Нойер (Урбиг, 58) – Дэвис, Ким (Дайер, 89), Упамекано, Лаймер (Станишич, 68) – Киммих, Горецка (Пальинья, 89) – Коман (Сане, 68), Мусиала, Олисе – Кейн

Байер: Коварж – Инкапье, Эрмосо, Та, Мукиеле – Гримальдо (Буэндиа, 87), Паласиос, Джака (Гарсия, 81), Фримпонг (Артур, 81) – Виртц (Шик, 80), Адли (Тапсоба, 68)

Удаление: Мукиеле 62 (вторая ЖК)