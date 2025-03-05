ЛЧ. ПСЖ – Ливерпуль 0:1. Логика в футбол не играет

Лига чемпионов

1/8 финала, первый матч

"Парк де Пренс" (Париж)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Вот представьте себе. Вы за 90 дней купили 27 лотерейных билетов. Стираете, стираете, а там – ничего… Ну максимум 10 раз были цифры практически такие, как в джекпоте. Однако все равно выигрыша нет. А параллельно сосед за эти 90 дней купил два билета и сорвал куш со второй попытки. Представили? А "Пари Сен-Жермен" и представлять не надо.

Доминация от парижан сегодня была колоссальна. За первый тайм “Ливерпуль” ни разу не пробил по воротам Доннаруммы. Ни одного. И да, это лидер АПЛ против первой команды из так называемого "фермерского чемпионата". ПСЖ сегодня создавал на поле нечто невероятное. Не хватало только завершения. Это и стало самой большой проблемой хозяев.

Кварацхелия и Баркола штурмовали фланги, Дембеле тоже часто туда смещался. Очень непросто было Тренту и Робертсону. Первые 15 минут защита гостей держалась, а затем давление от соперника становилось все сильнее. Сначала Дембеле протиснул Робо и точно прострелил в центр – Невес куда-то пробил по воробьям. Далее Хвич оформил красивый гол, однако был зафиксирован офсайд.

А на 30 минуте было просто что-то невероятное у ворот “Ливерпуля”. Дембеле вывели на свидание с Алиссоном – бразилец здесь был сильнее. Но сразу же у Баркола было сразу два шанса добить. Сначала попал в защитника, когда голкипер уже был отыгран, а затем пробил выше ворот. Впоследствии еще раз в тяжелом эпизоде ​​Алиссон выручил гостей. На этот раз после удара Кварацхелии, да еще с рикошетом.

Во втором тайме сценарий поединка не изменился. На 54 минуте Алиссон снова вступил в игру. И снова обострял Хвича – теперь ударом со стандарта. А потом было еще два сейва от бразильца. В общей сложности он сегодня их набрал 10. Не достижение Ризныка (у него было 15 сейвов), конечно, но это невероятный результат. Или показатель "игры" защитников.

Не слышно главной звезды "Ливерпуля" Салаха, не правда ли? В девяти предыдущих матчах мерсисайдцев он оформлял минимум одно результативное действие. Сегодня он внес свое имя в протокол… заменой. Но какой! На 86-й минуте Эллиот появился на месте Мохамеда, а через минуты англичанин забил победный гол "Ливерпуля".

Но основную заслугу этого гола следует отдать Нуньесу. Он выиграл верховой мяч у Маркиньоса, обуздал его и отдал на ход Эллиоту. В итоге и ассист на свой счет записал. Сыграли замены Слота, а вот по поводу "джокеров" Энрике такое очень трудно сказать.

That Darwin ???? Harvey link up ???? pic.twitter.com/vLUvLCbrK8 — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025

Сегодня "Ливерпуль" откровенно отскочил. Если такой же сценарий игры повторится на “Энфилде”, то даже преимущество в один мяч может не спасти подопечных Слота. Но не ищите логики в футболе…

Пари Сен-Жермен – Ливерпуль 0:1

Гол: Эллиот 87

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невес, Витинья, Руис (Заир-Эмери 78) – Баркола (Дуэ 66), Дембеле, Кварацхелия (Г. Рамос 78)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Макаллистер, Гравенберх (Эндо 79), Собослай – Салах (Эллиот 86), Диогу Жота (Нуньес 67), Луис Диас (Джонс 67)

Предупреждения: Маркиньос 38 – ван Дейк 70