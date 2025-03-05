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ЛЧ. ПСЖ – Ливерпуль 0:1. Логика в футбол не играет
Подопечные Арне Слота откровенно "отскочили"
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
1/8 финала, первый матч
"Парк де Пренс" (Париж)
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
Вот представьте себе. Вы за 90 дней купили 27 лотерейных билетов. Стираете, стираете, а там – ничего… Ну максимум 10 раз были цифры практически такие, как в джекпоте. Однако все равно выигрыша нет. А параллельно сосед за эти 90 дней купил два билета и сорвал куш со второй попытки. Представили? А "Пари Сен-Жермен" и представлять не надо.
Доминация от парижан сегодня была колоссальна. За первый тайм “Ливерпуль” ни разу не пробил по воротам Доннаруммы. Ни одного. И да, это лидер АПЛ против первой команды из так называемого "фермерского чемпионата". ПСЖ сегодня создавал на поле нечто невероятное. Не хватало только завершения. Это и стало самой большой проблемой хозяев.
Кварацхелия и Баркола штурмовали фланги, Дембеле тоже часто туда смещался. Очень непросто было Тренту и Робертсону. Первые 15 минут защита гостей держалась, а затем давление от соперника становилось все сильнее. Сначала Дембеле протиснул Робо и точно прострелил в центр – Невес куда-то пробил по воробьям. Далее Хвич оформил красивый гол, однако был зафиксирован офсайд.
А на 30 минуте было просто что-то невероятное у ворот “Ливерпуля”. Дембеле вывели на свидание с Алиссоном – бразилец здесь был сильнее. Но сразу же у Баркола было сразу два шанса добить. Сначала попал в защитника, когда голкипер уже был отыгран, а затем пробил выше ворот. Впоследствии еще раз в тяжелом эпизоде Алиссон выручил гостей. На этот раз после удара Кварацхелии, да еще с рикошетом.
Во втором тайме сценарий поединка не изменился. На 54 минуте Алиссон снова вступил в игру. И снова обострял Хвича – теперь ударом со стандарта. А потом было еще два сейва от бразильца. В общей сложности он сегодня их набрал 10. Не достижение Ризныка (у него было 15 сейвов), конечно, но это невероятный результат. Или показатель "игры" защитников.
Alisson. UNREAL performance ????#UCL pic.twitter.com/CkA6eds36A— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2025
Не слышно главной звезды "Ливерпуля" Салаха, не правда ли? В девяти предыдущих матчах мерсисайдцев он оформлял минимум одно результативное действие. Сегодня он внес свое имя в протокол… заменой. Но какой! На 86-й минуте Эллиот появился на месте Мохамеда, а через минуты англичанин забил победный гол "Ливерпуля".
Но основную заслугу этого гола следует отдать Нуньесу. Он выиграл верховой мяч у Маркиньоса, обуздал его и отдал на ход Эллиоту. В итоге и ассист на свой счет записал. Сыграли замены Слота, а вот по поводу "джокеров" Энрике такое очень трудно сказать.
That Darwin ???? Harvey link up ???? pic.twitter.com/vLUvLCbrK8— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025
Сегодня "Ливерпуль" откровенно отскочил. Если такой же сценарий игры повторится на “Энфилде”, то даже преимущество в один мяч может не спасти подопечных Слота. Но не ищите логики в футболе…
Пари Сен-Жермен – Ливерпуль 0:1
Гол: Эллиот 87
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невес, Витинья, Руис (Заир-Эмери 78) – Баркола (Дуэ 66), Дембеле, Кварацхелия (Г. Рамос 78)
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Макаллистер, Гравенберх (Эндо 79), Собослай – Салах (Эллиот 86), Диогу Жота (Нуньес 67), Луис Диас (Джонс 67)
Предупреждения: Маркиньос 38 – ван Дейк 70
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