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Вратарь Ливерпуля установил личный рекорд в матче Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Он на высоте

Вратарь Ливерпуля установил личный рекорд в матче Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Ливерпуля" установил личный рекорд в матче Лиги Чемпионов.

В матче против "ПСЖ" Алиссон Беккер сделал 10 сейвов. Это его максимальный результат в одном матче за "Ливерпуль".

В свою очередь, Джанлуиджи Доннарума не сделал ни одного сейва за "ПСЖ" в матче.

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Напомним, что "Ливерпуль" минимально обыграл "ПСЖ" со счётом 1:0. Единственный гол забил Харви Эллиотт на 87-й минуте после передачи Дарвина Нуньеса.

Ответный матч "Ливерпуль" проведёт на "Энфилде" 11 марта.

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Владислав Прийменко
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