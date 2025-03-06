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Мастерство Трубина не помогло. Бенфика – Барселона 0:1. Видеообзор матча
Вратарь старался, как мог
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" принимала "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Уже в середине первого тайма гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил Кубарси на 22-й минуте. "Бенфика" и "Барселона" атаковали и били по воротам друг друга. Так Анатолий Трубин сделал 4 сейва, а Щенсный – три.
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Во втором тайме испанской команде всё же удалось открыть счёт. Гол забил Рафинья одним ударом. Футболисты "Бенфики" пять раз пробили по воротам "Барселоны", но Щенсный держал их на замке.
Ответный матч состоится 12 марта в Испании.
Лига Чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж".
Бенфика – Барселона 0:1
Гол: Рафинья (61)
Видеообзор матча:
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