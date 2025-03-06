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"Для нас это была тяжёлая ночь", - Алиссон Беккер прокомментировал матч с ПСЖ

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Он – герой матча

"Для нас это была тяжёлая ночь", - Алиссон Беккер прокомментировал матч с ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер прокомментировал матч "Ливерпуля" против "ПСЖ".

По словам бразильского голкипера, в ответном матче нужно сыграть лучше.

"У нас еще одна игра впереди. Надеюсь, мы сможем сохранить результат во второй игре и сыграть лучше. Мы знаем, что нам нужно прибавить в домашней игре, и если мы пройдем дальше, то будем играть с другими командами, которые тоже очень сильны.

Мы должны признать, что у ПСЖ очень сильная команда, которая хорошо владеет мячом и создаёт моменты. Для нас это была тяжёлая ночь, но со счастливым концом", - заметил Алиссон.

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Напомним, что вратарь "Ливерпуля" сделал 10 сейвов в матче против "ПСЖ".

Ответный матч пройдёт 12 марта.

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Лига чемпионов Ливерпуль Алиссон Бекер
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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