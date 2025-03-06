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Тренер Бенфики рассказал о матче с Барселоной и поделился ожиданиями от ответной встречи

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Тренер Бенфики рассказал о матче с Барселоной и поделился ожиданиями от ответной встречи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Бенфики" Бруно Лаже рассказал о матче с "Барселоной" и поделился ожиданиями от ответной встречи.

По словам португальского специалиста, у "Бенфики" были хорошие моменты в матче и можно было забить гол.

"Мы могли открыть счет уже на 20-й секунде. В концовке был еще один великолепный шанс. У нас были хорошие моменты в течение всего матча, результат мог быть другим.

Мы должны занести себе в актив то, что мы сделали против великой команды, и восстановиться как можно скорее. Мы поедем в Барселону, чтобы победить и выйти в следующий раунд", - заявил Лаже.

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Напомним, что "Бенфика" проиграла "Барселоне" со счётом 0:1. Ответный матч состоится 12 марта.

Обзор встречи смотрите на нашем сайте.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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