Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Бенфики рассказал о матче с Барселоной и поделился ожиданиями от ответной встречи
Верит в лучшее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Бенфики" Бруно Лаже рассказал о матче с "Барселоной" и поделился ожиданиями от ответной встречи.
По словам португальского специалиста, у "Бенфики" были хорошие моменты в матче и можно было забить гол.
"Мы могли открыть счет уже на 20-й секунде. В концовке был еще один великолепный шанс. У нас были хорошие моменты в течение всего матча, результат мог быть другим.
Мы должны занести себе в актив то, что мы сделали против великой команды, и восстановиться как можно скорее. Мы поедем в Барселону, чтобы победить и выйти в следующий раунд", - заявил Лаже.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Бенфика" проиграла "Барселоне" со счётом 0:1. Ответный матч состоится 12 марта.
Обзор встречи смотрите на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Известный британский тренер прокомментировал удар ниже пояса в поединке Усик-Дюбуа
- ПСЖ – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.03.2025
- Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды
- Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба