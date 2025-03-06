"Футбол - это не об идеальности". Трубин - о поражении от Барселоны

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Футбол - это не об идеальности, а об умении учиться. Впереди матч, который решит все", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Напомним, Трубин провел на поле весь матч и совершил четыре сейва. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.2 и 6.9 соответственно.

Ответный поединок состоится 11 марта.