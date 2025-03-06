  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Главный тренер Баварии прокомментировал победу своей команды над Байером
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Баварии прокомментировал победу своей команды над Байером

Лига Чемпионов

Реакция на первый матч 1/8 финала

Главный тренер Баварии прокомментировал победу своей команды над Байером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" сделала весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав победу 3:0 в первом матче 1/8 финала против "Байера". На пресс-конференции после матча главный тренер мюнхенцев Венсан Компани поделился своими мыслями.

"Первая половина завершена, но впереди еще один матч в Леверкузене. Важно, чтобы мы оставались такими же сосредоточенными в следующей игре.

Во вторник мы снова выходим на поле. Мы сохраняем спокойствие и всегда показывали, что готовы к любым вызовам, и это не должно измениться. Сегодня мы сделали много правильных вещей и должны повторить это на следующей неделе. Поэтому нет времени на самовосхваление. Ребята могут быть довольны, но сейчас внимание сосредоточено на "Бохуме", а затем - на ответном матче", - сказал Компани.

Добавим, что ответный матч состоится 11 марта.

Читайте такжеЛЧ. Бавария – Байер 3:0. Магия Алонсо работает только на внутренней арене
По теме
yellow-arrow
Хаби Алонсо прокомментировал поражение Байера в первом матче 1/8 финала ЛЧ
yellow-arrow
"Футбол - это не об идеальности". Трубин - о поражении от Барселоны
yellow-arrow
Тренер Бенфики рассказал о матче с Барселоной и поделился ожиданиями от ответной встречи
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости