Хаби Алонсо прокомментировал поражение Байера в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В первой игре 1/8 финала ЛЧ "фармацевты" потерпели поражение 0:3 от лидера Бундеслиги. К тому же "Байер" не сможет рассчитывать на Норди Мукиеле, который получил красную карточку на "Альянц Арене". Однако Хаби Алонсо верит, что шансы еще есть.

"Многое пошло против нас сегодня, но это была наша вина. Мы не контролировали игру и допустили серьезные ошибки. Это, безусловно, очень обидно.

Нужно время, чтобы проанализировать этот результат, ведь нас действительно переиграли. Все пошло против нас - и это наша вина. Но пока игра не закончена, возможно все. Мы должны иметь такой настрой. Если будет шанс, мы за него уцепимся.

Мы должны бороться. Мы сделаем выводы и поверим в ответный матч. Мы не сдаемся так легко. Три гола? Никогда не знаешь. Один мяч может изменить все", - сказал Алонсо.