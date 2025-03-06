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Попал и вратарь. УЕФА назвал претендентов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Все отыграли шикарно
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила кандидатов на награду лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В этот список вошли:
- Голкипер "Ливерпуля" Алиссон, сохранивший свои ворота сухими при девяти ударах в створах от "ПСЖ" (1:0)
- Нападающий "Баварии" Гарри Кейн, отличившийся дублем в матче с "Байером" (3:0)
- Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор, забивший два гола и оформивший ассист в игре против "ПСВ" (7:1)
- Вингер "Реала" Родриго, открывший счет в поединке с "Атлетико" (2:1).
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Some outstanding performances! ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2025
Who gets your vote? ????#UCLPOTW | @PlayStationEU
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