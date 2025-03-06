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Попал и вратарь. УЕФА назвал претендентов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Все отыграли шикарно

Попал и вратарь. УЕФА назвал претендентов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила кандидатов на награду лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В этот список вошли:

  • Голкипер "Ливерпуля" Алиссон, сохранивший свои ворота сухими при девяти ударах в створах от "ПСЖ" (1:0)
  • Нападающий "Баварии" Гарри Кейн, отличившийся дублем в матче с "Байером" (3:0)
  • Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор, забивший два гола и оформивший ассист в игре против "ПСВ" (7:1)
  • Вингер "Реала" Родриго, открывший счет в поединке с "Атлетико" (2:1).

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