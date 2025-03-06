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Главный тренер Интера прокомментировал победу своей команды над Фейеноордом

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Доволен игроками

Главный тренер Интера прокомментировал победу своей команды над Фейеноордом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" победил (2:0) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Фейеноорда". Главный тренер итальянцев Симоне Индзаги поделился впечатлениями после игры.

"Ребята были действительно молодцы, ведь на этом стадионе играть непросто. Наши болельщики очень нам помогли. Сегодня нам пришлось немного потерпеть, но не слишком долго: мы были единым целым, когда это было нужно. Мы понимаем вызовы, которые ждут нас в ответном матче, но я очень доволен.

"Фейенорд" – качественная команда, они играли с четырьмя нападающими. Поначалу мы не совсем хорошо контролировали пространство и не лучшим образом разыгрывали мяч, на таких стадионах это всегда тяжело. Но два забитых мяча облегчили нам задачу. Мы много говорили как команда, ведь понимаем, что пока что выиграли лишь "первый тайм" этого противостояния – впереди ответный матч", – сказал Индзаги.

Добавим, что ответный матч состоится 11 марта на "Сан-Сиро".

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Источник:
Inter
Опубликовал: Алексей Полищук
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