Ван Перси: Мы пропустили слишком рано во втором тайме, и это сбило наш темп

Главный тренер "Фейеноорда" Робин ван Перси прокомментировал поражение от "Интера" (0:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы неплохо начали, и первый тайм был хорош, но мы оказывали на них большое давление, не создавая по-настоящему больших моментов.

К сожалению, мы пропустили с первого момента соперника, но это может случиться с таким нападающим, как Тюрам. Мы пропустили слишком рано во втором тайме, и это сбило наш темп", - сказал нидерландец.