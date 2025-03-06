  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ван Перси: Мы пропустили слишком рано во втором тайме, и это сбило наш темп
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Перси: Мы пропустили слишком рано во втором тайме, и это сбило наш темп

Лига Чемпионов
Обновлено

Появилась обескураженность

Ван Перси: Мы пропустили слишком рано во втором тайме, и это сбило наш темп

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Фейеноорда" Робин ван Перси прокомментировал поражение от "Интера" (0:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы неплохо начали, и первый тайм был хорош, но мы оказывали на них большое давление, не создавая по-настоящему больших моментов.

К сожалению, мы пропустили с первого момента соперника, но это может случиться с таким нападающим, как Тюрам. Мы пропустили слишком рано во втором тайме, и это сбило наш темп", - сказал нидерландец.

Ответный матч между "Интером" и "Фейеноордом" пройдет в Милане, 11 марта.

Читайте такжеГлавный тренер Интера прокомментировал победу своей команды над Фейеноордом

По теме
yellow-arrow
Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Ханси Флик после матча с Бенфикой: Я горжусь своей командой
yellow-arrow
Главный тренер Интера прокомментировал победу своей команды над Фейеноордом
Робин ван Перси Лига чемпионов Интер (Милан) Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости