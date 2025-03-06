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Ван Перси: Мы пропустили слишком рано во втором тайме, и это сбило наш темп
Появилась обескураженность
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фейеноорда" Робин ван Перси прокомментировал поражение от "Интера" (0:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы неплохо начали, и первый тайм был хорош, но мы оказывали на них большое давление, не создавая по-настоящему больших моментов.
К сожалению, мы пропустили с первого момента соперника, но это может случиться с таким нападающим, как Тюрам. Мы пропустили слишком рано во втором тайме, и это сбило наш темп", - сказал нидерландец.
Ответный матч между "Интером" и "Фейеноордом" пройдет в Милане, 11 марта.
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