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Ханси Флик после матча с Бенфикой: Я горжусь своей командой

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Немецкий наставник остался доволен игрой своей команды

Ханси Флик после матча с Бенфикой: Я горжусь своей командой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После выездной победы 1:0 в первом матче 1/8 финала против "Бенфики" Ханси Флик заявил, что гордится своей командой. На послематчевой пресс-конференции немецкий тренер поделился мыслями о матче.

"В футболе может случиться что угодно, а "Бенфика" - это команда, которая демонстрирует качественный футбол. Противостояние еще не завершено. Мы в хорошей позиции, но мы должны быть готовы ко второму матчу.

Играть вдесятером было непросто, но мы прекрасно справились. Мы отлично оборонялись, и я могу лишь поблагодарить ребят. Все выложились на полную, мы хорошо отреагировали и оставались компактными.

У нас замечательный вратарь. Он не раз нас выручал и помог сохранить ворота "сухими". Я вижу его на тренировках каждый день и знаю, насколько он хорош", - сказал Флик.

Добавим, что ответный матч состоится 11 марта в Испании.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Алексей Полищук
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