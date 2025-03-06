Ханси Флик после матча с Бенфикой: Я горжусь своей командой

После выездной победы 1:0 в первом матче 1/8 финала против "Бенфики" Ханси Флик заявил, что гордится своей командой. На послематчевой пресс-конференции немецкий тренер поделился мыслями о матче.

"В футболе может случиться что угодно, а "Бенфика" - это команда, которая демонстрирует качественный футбол. Противостояние еще не завершено. Мы в хорошей позиции, но мы должны быть готовы ко второму матчу.

Играть вдесятером было непросто, но мы прекрасно справились. Мы отлично оборонялись, и я могу лишь поблагодарить ребят. Все выложились на полную, мы хорошо отреагировали и оставались компактными.

У нас замечательный вратарь. Он не раз нас выручал и помог сохранить ворота "сухими". Я вижу его на тренировках каждый день и знаю, насколько он хорош", - сказал Флик.