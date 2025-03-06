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Ханси Флик после матча с Бенфикой: Я горжусь своей командой
Немецкий наставник остался доволен игрой своей команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После выездной победы 1:0 в первом матче 1/8 финала против "Бенфики" Ханси Флик заявил, что гордится своей командой. На послематчевой пресс-конференции немецкий тренер поделился мыслями о матче.
"В футболе может случиться что угодно, а "Бенфика" - это команда, которая демонстрирует качественный футбол. Противостояние еще не завершено. Мы в хорошей позиции, но мы должны быть готовы ко второму матчу.
Играть вдесятером было непросто, но мы прекрасно справились. Мы отлично оборонялись, и я могу лишь поблагодарить ребят. Все выложились на полную, мы хорошо отреагировали и оставались компактными.
У нас замечательный вратарь. Он не раз нас выручал и помог сохранить ворота "сухими". Я вижу его на тренировках каждый день и знаю, насколько он хорош", - сказал Флик.
Добавим, что ответный матч состоится 11 марта в Испании.
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