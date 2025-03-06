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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

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Английский гранд остается главным фаворитом

Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов после первых матчей 1/8 финала самого престижного еврокубкового турнира.

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Главным фаворитом считается "Ливерпуль". Победа над "ПСЖ" (1:0) существенно повлияла на вероятность победы "красных" в Лиге чемпионов согласно прогнозам Opta. До этого команда выигрывала трофей в 19,7% симуляций. После победы этот показатель вырос до 26,1%.

На втором месте находится "Барселона" с 17,3%. Далее расположился миланский "Интер" с 15,5%, а после них идет "Арсенал" Микеля Артеты, чьи шансы Opta оценивает в 13,8%. А вот вероятность того, что мадридский "Реал" выиграет свой 16-й ушастый трофей составляет на данный момент лишь 9,2%.

Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
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