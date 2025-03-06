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По голу в каждом из таймов. Фейеноорд - Интер 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Очень серьезная заявка на проход дальше

По голу в каждом из таймов. Фейеноорд - Интер 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" уверенно обыграл на выезде "Фейеноорд" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Принесли победу "нерадзурри" забитые мячи Маркуса Тюрама и Лаутаро Мартинеса.

Стоит отметить, что на 65-й минуте не реализовал пенальти Петр Зелинський.

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Лига Чемпионов. 1/8 финала. Роттердам

"Фейеноорд" – "Интер" 0:2

Голы: Тюрам (38), Мартинес (50)

Незабитый пенальти: Зелинський (65)

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