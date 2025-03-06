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Энрике: Мы были намного лучше Ливерпуля. Без сомнения, ПСЖ может пройти дальше

Лига Чемпионов
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Шансы еще есть у парижан

Энрике: Мы были намного лучше Ливерпуля. Без сомнения, ПСЖ может пройти дальше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике проанализировал минимальное поражение от "Ливерпуля" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы были намного лучше "Ливерпуля". Мы создали больше моментов и показали целостную игру против одной из лучших команд Европы. Футбол иногда бывает несправедливым. Мы заслуживали большего.

Без сомнений, "ПСЖ" может пройти дальше. Это был только первый матч. Нам нечего терять. Если сможем повторить сегодняшнюю игру, то сможем пройти.

Мы уже оказывались в таких ситуациях и поедем туда, чтобы снова попытаться это сделать. Мы отправимся туда и покажем себя командой, достойной пройти дальше.

Их лучшим игроком был вратарь – сегодня он был невероятен. Эта игра не зависела от мелочей или статистических данных. Мы имели значительное преимущество, не давая "Ливерпулю" играть. Они были лучше нас первые пять минут, но затем сильнее были мы.

Мы можем гордиться нашими игроками, нашими выступлениями, нашими болельщиками. Я так горжусь своей командой, своими игроками. Команда всегда может стать лучше. Я требовательный тренер. Все, что я могу сделать, – это похвалить своих игроков и мотивировать их. Мы поедем туда и заставим наших болельщиков гордиться нами", – считает испанец.

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Лига чемпионов Луис Энрике Ливерпуль Пари Сен-Жермен
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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