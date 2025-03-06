  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ветеран Баварии провел юбилейный матч в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ветеран Баварии провел юбилейный матч в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Он стал восьмым лучшим футболистом по количеству игр в турнире

Ветеран Баварии провел юбилейный матч в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ветеран мюнхенской "Баварии" провел юбилейный матч в Лиге чемпионов.

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера" (3:0) Мануэль Нойер провел свой 150-й юбилейный поединок в самом престижном еврокубковом турнире. Голкипер "красных" стал лишь восьмым футболистом, который смог достичь этой отметки, и вторым вратарем в истории соревнований после Икера Касильяса, который сыграл 177 матчей.

К сожалению, в этой знаковой игре Нойер травмировался, поэтому вместо него на 58-й минуте вышел Йонас Урбиг.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в текущем сезоне Мануэль Нойер провел 33 матча за "Баварию" во всех турнирах, сохранив свои ворота сухими в 18 поединках. Недавно 38-летний немец продлил контракт с клубом до конца июня 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Защитник Арсенала говорит, что готов сыграть на позиции форварда
yellow-arrow
Нашлось место Трубину? УЕФА опубликовал лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Энрике: Мы были намного лучше Ливерпуля. Без сомнения, ПСЖ может пройти дальше
Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости