Ветеран Баварии провел юбилейный матч в Лиге чемпионов

Ветеран мюнхенской "Баварии" провел юбилейный матч в Лиге чемпионов.

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера" (3:0) Мануэль Нойер провел свой 150-й юбилейный поединок в самом престижном еврокубковом турнире. Голкипер "красных" стал лишь восьмым футболистом, который смог достичь этой отметки, и вторым вратарем в истории соревнований после Икера Касильяса, который сыграл 177 матчей.

150 Champions League appearances for Manuel Neuer ????#UCL pic.twitter.com/nbMlI0tpAC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2025

К сожалению, в этой знаковой игре Нойер травмировался, поэтому вместо него на 58-й минуте вышел Йонас Урбиг.

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Напомним, что в текущем сезоне Мануэль Нойер провел 33 матча за "Баварию" во всех турнирах, сохранив свои ворота сухими в 18 поединках. Недавно 38-летний немец продлил контракт с клубом до конца июня 2026 года.