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Нашлось место Трубину? УЕФА опубликовал лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов
Заслуженное попадание
Getty Images/Global Images Ukraine
4 и 5 марта были сыграны первые матчи 1/8 финала в рамках Лиги чемпионов.
По итогам этой стадии пресс-служба УЕФА опубликовала видео лучших голкиперских сейвов. В подборку также был включен и украинский страж ворот лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин, который неоднократно выручал свою команду в игре с "Барселоной" (0:1).
Помимо Трубина, лучшие сейвы совершили:
- Алиссон ("Ливерпуль")
- Войцех Щенсный ("Барселона")
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")
- Тибо Куртуа ("Реал Мадрид")
- Мануэль Нойер ("Бавария")
- Тимон Велленройтер ("Фейеноорд")
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That Alisson performance! ????????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2025
Some SENSATIONAL saves in the round of 16 first legs ????
Which was your favourite?! ????#LetsFly | @qatarairways pic.twitter.com/ccbYUC4jEn
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