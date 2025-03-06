Нашлось место Трубину? УЕФА опубликовал лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов

4 и 5 марта были сыграны первые матчи 1/8 финала в рамках Лиги чемпионов.

По итогам этой стадии пресс-служба УЕФА опубликовала видео лучших голкиперских сейвов. В подборку также был включен и украинский страж ворот лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин, который неоднократно выручал свою команду в игре с "Барселоной" (0:1).

Помимо Трубина, лучшие сейвы совершили:

Алиссон ("Ливерпуль")

Войцех Щенсный ("Барселона")

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")

Тибо Куртуа ("Реал Мадрид")

Мануэль Нойер ("Бавария")

Тимон Велленройтер ("Фейеноорд")

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