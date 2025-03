Нашлось место Трубину? УЕФА опубликовал лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов

4 и 5 марта были сыграны первые матчи 1/8 финала в рамках Лиги чемпионов.

По итогам этой стадии пресс-служба УЕФА опубликовала видео лучших голкиперских сейвов. В подборку также был включен и украинский страж ворот лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин, который неоднократно выручал свою команду в игре с "Барселоной" (0:1).

Помимо Трубина, лучшие сейвы совершили:

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

That Alisson performance! ????????



Some SENSATIONAL saves in the round of 16 first legs ????



Which was your favourite?! ????#LetsFly | @qatarairways pic.twitter.com/ccbYUC4jEn