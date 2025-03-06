Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Ливерпуля: Хороший результат для нас, но мы почувствовали уровень ПСЖ
Во второй встрече "красным" надо прибавить
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился эмоциями после вырванной победы над "ПСЖ" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Если бы мы сыграли вничью, мы все равно были бы счастливы. Сегодня они были намного лучшей командой. В первом тайме они имели много моментов, во втором они тоже выглядели лучше.
Сегодня я еще раз убедился, насколько качественным составом обладает "ПСЖ". Несмотря на это, я чувствовал, что мы находимся в игре и можем доставить им проблемы в переходах. У нас было три или четыре шанса сделать это, но мы ждали до последнего момента.
Эллиотт? Это важный момент для него. Он хороший игрок, но ему приходится конкурировать с футболистами, которых трудно снимать с матчей. Собослаи очень важен для нас, он делает много беговой работы. Также и Нуньес - как только он вышел на поле, мы стали больше угрожать воротам соперника.
Это хороший результат для нас, но мы почувствовали уровень "ПСЖ". Я не был удивлен тем, насколько они были хороши. Луис Энрике создал невероятную команду", - сказал Слот.
Читайте такжеЭнрике: Мы были намного лучше Ливерпуля. Без сомнения, ПСЖ может пройти дальше
Популярное сейчас
- "Мир не может означать капитуляцию Украины". Зеленский отреагировал на слова Макрона
- Отскок года в Париже, 9-месячный бан Фонсеки и фиаско Алонсо. Главные новости за 5 марта
- Ещё не всё решено. ПСЖ – Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча
- Красота по-испански. Реал - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО