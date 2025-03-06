Наставник Ливерпуля: Хороший результат для нас, но мы почувствовали уровень ПСЖ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился эмоциями после вырванной победы над "ПСЖ" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Если бы мы сыграли вничью, мы все равно были бы счастливы. Сегодня они были намного лучшей командой. В первом тайме они имели много моментов, во втором они тоже выглядели лучше.

Сегодня я еще раз убедился, насколько качественным составом обладает "ПСЖ". Несмотря на это, я чувствовал, что мы находимся в игре и можем доставить им проблемы в переходах. У нас было три или четыре шанса сделать это, но мы ждали до последнего момента.

Эллиотт? Это важный момент для него. Он хороший игрок, но ему приходится конкурировать с футболистами, которых трудно снимать с матчей. Собослаи очень важен для нас, он делает много беговой работы. Также и Нуньес - как только он вышел на поле, мы стали больше угрожать воротам соперника.

Это хороший результат для нас, но мы почувствовали уровень "ПСЖ". Я не был удивлен тем, насколько они были хороши. Луис Энрике создал невероятную команду", - сказал Слот.