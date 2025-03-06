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Приблизились к следующей стадии. Бавария – Байер 3:0. Видеообзор матча
Бавария близка к проходу далее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" принимала "Байер" в матче Лиги Чемпионов.
До этого матча тренер "Байера" Хаби Алонсо ни разу не проигрывал "Баварии" и этот факт давал хоть какую-то интригу на матч.
В первом тайме хозяева быстрым голом вышли вперёд. Отметился Харри Кейн. "Бавария" нанесла ещё один удар в створ в тайме, но голом он не стал. "Байер" же ударил однажды.
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Во второй половине матча были страшные 20 минут для гостей. Сначала они пропустили ещё один гол, затем остались в меньшинстве и затем третий пропущенный гол с пенальти.
"Бавария" близка к выходу в 1/4 финала. Если в Леверкузене 12 марта не случится чуда.
Лига Чемпионов. Мюнхен. "Альянц-Арена".
Бавария – Байер 3:0
Голы: Кейн (9, 75, пен), Мусиала (54)
Видеообзор матча:
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