  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Приблизились к следующей стадии. Бавария – Байер 3:0. Видеообзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Приблизились к следующей стадии. Бавария – Байер 3:0. Видеообзор матча

Лига Чемпионов

Бавария близка к проходу далее

Приблизились к следующей стадии. Бавария – Байер 3:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" принимала "Байер" в матче Лиги Чемпионов.

До этого матча тренер "Байера" Хаби Алонсо ни разу не проигрывал "Баварии" и этот факт давал хоть какую-то интригу на матч.

В первом тайме хозяева быстрым голом вышли вперёд. Отметился Харри Кейн. "Бавария" нанесла ещё один удар в створ в тайме, но голом он не стал. "Байер" же ударил однажды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во второй половине матча были страшные 20 минут для гостей. Сначала они пропустили ещё один гол, затем остались в меньшинстве и затем третий пропущенный гол с пенальти.

"Бавария" близка к выходу в 1/4 финала. Если в Леверкузене 12 марта не случится чуда.

Лига Чемпионов. Мюнхен. "Альянц-Арена".

Бавария – Байер 3:0

Голы: Кейн (9, 75, пен), Мусиала (54)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Наставник Ливерпуля: Хороший результат для нас, но мы почувствовали уровень ПСЖ
yellow-arrow
Защитник Арсенала говорит, что готов сыграть на позиции форварда
yellow-arrow
Нашлось место Трубину? УЕФА опубликовал лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов
Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости