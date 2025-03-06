Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший защитник ПСЖ предостерег французскую команду относительно поездки на Энфилд
Гладиаторская арена
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью для L'Équipe бывший защитник "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуля" Мамаду Сако поделился мыслями относительно способности молодой команды "ПСЖ" справиться с выездным матчем на "Энфилде".
"Энфилд" - это нечто особенное, это как гладиаторская арена. "Ливерпуль" там - это команда, которая, выходя на поле, напоминает Папая после того, как он открыл свою банку шпината.
90 минут на "Энфилде" запомнятся навсегда. Какой бы ни был сценарий, парижане запомнят этот вечер. Они поймут, насколько особенный этот стадион", - сказал Сако.
Впрочем, бывший игрок считает, что в составе парижан есть футболисты, которые способны выдержать это давление.
"У них в команде есть игроки, такие как Маркиньос и Дембеле, которые могут справиться с такой атмосферой и поддержать менее опытных партнеров", - сказал Сако.
Добавим, что ответный матч состоится 11 марта.
Популярное сейчас
- "Буквально перед ударом...". Зеленский отреагировал на обстрел отеля в Кривом Роге
- "Мир не может означать капитуляцию Украины". Зеленский отреагировал на слова Макрона
- "Футбол - это не об идеальности". Трубин - о поражении от Барселоны
- Красота по-испански. Реал - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Комментарии 1