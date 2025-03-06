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Бывший защитник ПСЖ предостерег французскую команду относительно поездки на Энфилд

Лига Чемпионов

Гладиаторская арена

Бывший защитник ПСЖ предостерег французскую команду относительно поездки на Энфилд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В интервью для L'Équipe бывший защитник "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуля" Мамаду Сако поделился мыслями относительно способности молодой команды "ПСЖ" справиться с выездным матчем на "Энфилде".

"Энфилд" - это нечто особенное, это как гладиаторская арена. "Ливерпуль" там - это команда, которая, выходя на поле, напоминает Папая после того, как он открыл свою банку шпината.

90 минут на "Энфилде" запомнятся навсегда. Какой бы ни был сценарий, парижане запомнят этот вечер. Они поймут, насколько особенный этот стадион", - сказал Сако.

Впрочем, бывший игрок считает, что в составе парижан есть футболисты, которые способны выдержать это давление.

"У них в команде есть игроки, такие как Маркиньос и Дембеле, которые могут справиться с такой атмосферой и поддержать менее опытных партнеров", - сказал Сако.

Добавим, что ответный матч состоится 11 марта.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
06.03.2025 в 14:15
ТО Є ТАК Енфілд не дасть господарям "утримувати" потрібний рахунок! І гравці Ліверпулю будуть грати з позиції сили, а не відбиватися, як у Парижі!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
06.03.2025 в 14:15
ТО Є ТАК Енфілд не дасть господарям "утримувати" потрібний рахунок! І гравці Ліверпулю будуть грати з позиції сили, а не відбиватися, як у Парижі!
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