Бывший защитник ПСЖ предостерег французскую команду относительно поездки на Энфилд

В интервью для L'Équipe бывший защитник "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуля" Мамаду Сако поделился мыслями относительно способности молодой команды "ПСЖ" справиться с выездным матчем на "Энфилде".

"Энфилд" - это нечто особенное, это как гладиаторская арена. "Ливерпуль" там - это команда, которая, выходя на поле, напоминает Папая после того, как он открыл свою банку шпината.

90 минут на "Энфилде" запомнятся навсегда. Какой бы ни был сценарий, парижане запомнят этот вечер. Они поймут, насколько особенный этот стадион", - сказал Сако.