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Нападающий Интера стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге Чемпионов

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Нападающий Интера стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Интера" стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге Чемпионов.

В матче против "Фейеноорда" Лаутаро Мартинес отметился голом. Благодаря этому, аргентинский нападающий стал лучшим бомбардиром в истории "Интера" в Лиге Чемпионов / Кубке УЕФА, забив 18 голов в турнире. Это на один гол больше, чем у Сандро Маццолы.

Также Мартинес установил личный рекорд, забив шестой гол в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

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Напомним, что "Интер" обыграл "Фейеноорд" в матче Лиги Чемпионов со счётом 2:0-. Обзор матча смотрите на сайте.

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Источник:
Opta Paolo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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