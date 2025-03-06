Блеск нищеты и нищета блеска, или Англия идет! Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Картина первого раунда ⅛-й была достаточно пестрой. Матчи на разный вкус, а то и без вкуса. В восьми играх была зафиксирована лишь одна ничья, а также две крупные победы. Любопытно, что во вторник забивали все, а в среду в каждом поединке - лишь одна из команд. И бросились в глаза три выездные победы английских клубов из трех.

Брюгге - Астон Вилла 1:3

Реал - Атлетико 2:1

Боруссия - Лилль 1:1

ПСВ - Арсенал 1:7

Фейеноорд - Интер 0:2

Бенфика - Барселона 0:1

Бавария - Байер 3:0

ПСЖ - Ливерпуль 0:1

Зрелищность. Веселее всего смотрелись матчи в Эйндховене и Лиссабоне, пусть в первом было забито восемь голов, а во втором - лишь один.

Дискредитировала Лигу чемпионов, как зрелище, игра в Дортмунде: лишь пять голевых моментов, четыре из которых - до перерыва.

Остальные, в принципе, на уровне.

Интрига. Раньше всех она исчерпала себя в Эйндховене. Два мяча “Арсенала” в течение трех минут похоронили ПСВ еще в середине первого тайма - далее были практически пляски на трупе. В Роттердаме Тюрам, открыв счет в пользу “Интера” на 38-й минуте, покончил с “Фейеноордом”, чей единственный шанс после этого случится уже при 0:2.

Выходит, Нидерланды продемонстрировали свою несостоятельность на этом этапе Лиги.

Лишь трижды интрига доживала до последней четверти поединка. Автогол Мехеле на 82-й минуте подкосил “Брюгге”, и вскоре “Астон Вилла” вновь забила - с пенальти. А в компенсированное время еще могли отыграться “Бенфика” и ПСЖ, но Щенсны и Алисон сохранили-таки победный счет для “Барселоны” и “Ливерпуля” соответственно.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в Мюнхене - 3:0 в пользу “Баварии”. Зато сразу в половине матчей раунда я бы назвал исход встречи нелогичным.

В Брюгге командам светила явная ничья, а в итоге “Астон Вилла” добилась форы в два гола. “Реал” одержал победу, в общем-то, при таком же равенстве реальных шансов с “Атлетико”. “Бенфика”, по-хорошему, должна была выигрывать у “Барселоны” в два мяча. А ПСЖ и вовсе был достоин крупной победы над “Ливерпулем”.

Логика в футболе есть. Но на сей раз она взяла выходной.

Однозначная судейская ошибка была обнаружена нами с Юстасом в Эйндховене. На 26-й минуте, при 0:2, здесь должен был получить второе предупреждение Льюис-Скелли, и тогда “Арсенал” остался бы в меньшинстве. Не знаю, насколько это помогло бы ПСВ, но факт. Рефери: Хиль Мансано (Испания).

Определенную дискуссию вызвал эпизод на 27-й минуте в Париже, когда не был удален Конате из “Ливерпуля”. Привожу мнение профи Юстаса: “50 на 50. В динамике играем дальше, после ВАРа терзают сомнения. Но я бы не удалял. В движении, разница в весе и росте, борьба за мяч, плечом в спину”.

Везение. Фортуна облагодетельствовала “Астон Виллу”: тот самый автогол Мехеле, который предопределил исход игры.

И я бы все-таки отнес на счет везения “Ливерпуля” отмененный ВАРом гол Кварацхелии на 20-й минуте. Лишний аргумент в пользу изменений в правилах футбола: в офсайде оказалась лишь стопа игрока ПСЖ, причем пяткой к воротам.

Выходит, англичанам еще и везло.

Личности. Явно выделялись вратари “Барселоны” - Щенсны, и “Ливерпуля” - Алисон. При том, что именно эти команды стали лучшими на групповом этапе - любопытно, правда? У поляка чуточку больше зачетных сэйвов в совокупности, зато у бразильца они были более крутыми.

Из полевых игроков лично мне больше всех запомнились Дембеле из ПСЖ, а также Арктюркоглу и Павлидис из “Бенфики”. В плане эффективности же рулили Кейн (“Бавария”) и Эдегор (“Арсенал”). Добавил бы в эту теплую компанию еще одного “канонира” - юного Нванери.

Симпатии. Считаю, что больше всего футбола мы увидели в исполнении “Арсенала” и “Бенфики”. Правда, вторая при этом три четверти поединка провела в большинстве. Совсем немного уступили им ПСЖ, а также “Бавария”, которая в большинстве играла последние полчаса.

Главным разочарованием раунда стал “Байер” с единственным голевым моментом еще в дебюте матча. Столько же и у “Ливерпуля”, но этот уникальный эпизод принес ему победу. У “Лилля” была парочка шансов. С точки зрения любителя зрелищной игры, эти трое не соответствовали уровню ожиданий от Лиги чемпионов.

В заключение поясню смысл заголовка статьи. Выиграть, использовав единственный шанс; сыграть в результативную ничью при минимуме моментов - это блеск нищеты. А когда в половине пар победитель фактически определился уже после первой игры - это нищета блеска. Естественно, речь идет о все тех же ожиданиях зрителя от ЛЧ.

“Арсенал”, “Бавария”, “Астон Вилла” и “Интер” вряд ли упустят свое преимущество. Хотя автор подобных прогнозов уже обжигался и не раз. А кто ему доктор, кто за язык тянет? Нынче же все наши надежды на интригу связаны с “Атлетико”, ПСЖ и “Бенфикой”. Не считая “Боруссии” с “Лиллем”. И слабенькие надежды, не находите?

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