Автор победного гола "Ливерпуля" в матче против "ПСЖ" поделился ощущениями от матча.

Харви Эллиот отметил командную заслугу и особенно вратаря "Ливерпуля" Алиссона

"Честно говоря, это полная заслуга команды. Вы могли видеть, что они немного устали ближе к концу, говоря о ПСЖ, и это было связано с темпом работы команды. "ПСЖ" создавал много моментов, но, очевидно, благодаря этому человеку [Алиссону] и защите, игра была очень надежной в обороне, и мне оставалось только забить гол. К счастью, он был забит

Честно говоря, у меня нет слов. Алиссон невероятен, он лучший в мире. В каждой игре он это показывает, он выручает нас во многих матчах.

Как и сегодня, это моя возможность отплатить этому человеку. Без него я не знаю, где бы мы были. Надеюсь, он продолжит выручать, а мы продолжим забивать. Это была отличная командная игра", - сказал Эллиот.