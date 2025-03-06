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Автор победного гола Ливерпуля в матче против ПСЖ поделился ощущениями от матча

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Поблагодарил ключевого игрока вчерашнего матча

Автор победного гола Ливерпуля в матче против ПСЖ поделился ощущениями от матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Автор победного гола "Ливерпуля" в матче против "ПСЖ" поделился ощущениями от матча.

Харви Эллиот отметил командную заслугу и особенно вратаря "Ливерпуля" Алиссона

"Честно говоря, это полная заслуга команды. Вы могли видеть, что они немного устали ближе к концу, говоря о ПСЖ, и это было связано с темпом работы команды. "ПСЖ" создавал много моментов, но, очевидно, благодаря этому человеку [Алиссону] и защите, игра была очень надежной в обороне, и мне оставалось только забить гол. К счастью, он был забит

Честно говоря, у меня нет слов. Алиссон невероятен, он лучший в мире. В каждой игре он это показывает, он выручает нас во многих матчах.

Как и сегодня, это моя возможность отплатить этому человеку. Без него я не знаю, где бы мы были. Надеюсь, он продолжит выручать, а мы продолжим забивать. Это была отличная командная игра", - сказал Эллиот.

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Напомним, что в матче против "ПСЖ" Арне Слот выпустил Харви Эллиота на 86-й минуте. Спустя минуту английский полузащитник отметился голом.

Обзор матча смотрите на сайте.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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