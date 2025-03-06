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Автор победного гола Ливерпуля в матче против ПСЖ поделился ощущениями от матча
Поблагодарил ключевого игрока вчерашнего матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Автор победного гола "Ливерпуля" в матче против "ПСЖ" поделился ощущениями от матча.
Харви Эллиот отметил командную заслугу и особенно вратаря "Ливерпуля" Алиссона
"Честно говоря, это полная заслуга команды. Вы могли видеть, что они немного устали ближе к концу, говоря о ПСЖ, и это было связано с темпом работы команды. "ПСЖ" создавал много моментов, но, очевидно, благодаря этому человеку [Алиссону] и защите, игра была очень надежной в обороне, и мне оставалось только забить гол. К счастью, он был забит
Честно говоря, у меня нет слов. Алиссон невероятен, он лучший в мире. В каждой игре он это показывает, он выручает нас во многих матчах.
Как и сегодня, это моя возможность отплатить этому человеку. Без него я не знаю, где бы мы были. Надеюсь, он продолжит выручать, а мы продолжим забивать. Это была отличная командная игра", - сказал Эллиот.
Напомним, что в матче против "ПСЖ" Арне Слот выпустил Харви Эллиота на 86-й минуте. Спустя минуту английский полузащитник отметился голом.
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