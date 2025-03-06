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Легенда Ливерпуля высказался о победе красных над ПСЖ: Одно из величайших ограблений
"ПСЖ" был просто фантастическим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Луис Энрике не скрывал своего разочарования после поражения (0:1) от "Ливерпуля" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, говоря, что "ПСЖ" были намного лучше. Однако експерт CBS Sports Golazo и легенда "красных" Джейми Каррагер использовал еще более жесткие слова относительно этого матча.
"Это одно из крупнейших ограблений в футболе. Я не могу поверить в то, что увидел. "ПСЖ" был просто фантастическим, они сокрушили "Ливерпуль", - сказал Каррагер.
Теперь "ПСЖ" нужно не просто доминировать, но и реализовывать моменты, если команда Луиса Энрике хочет отыграться на "Энфилде" 11 марта.
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