Легенда Ливерпуля высказался о победе красных над ПСЖ: Одно из величайших ограблений

Луис Энрике не скрывал своего разочарования после поражения (0:1) от "Ливерпуля" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, говоря, что "ПСЖ" были намного лучше. Однако експерт CBS Sports Golazo и легенда "красных" Джейми Каррагер использовал еще более жесткие слова относительно этого матча.

"Это одно из крупнейших ограблений в футболе. Я не могу поверить в то, что увидел. "ПСЖ" был просто фантастическим, они сокрушили "Ливерпуль", - сказал Каррагер.

Теперь "ПСЖ" нужно не просто доминировать, но и реализовывать моменты, если команда Луиса Энрике хочет отыграться на "Энфилде" 11 марта.