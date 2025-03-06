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Герой Ливерпуля в матче с ПСЖ признан лучшим игроком 1/8 финала Лиги чемпионов
По итогам первых матчей этой стадии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Герой "Ливерпуля" в матче против "Пари Сен-Жермен" признан лучшим игроком по результатам первых встреч на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вратарь "красных» Алиссон Бекер, который сумел сохранить ворота своей команды сухими в победном поединке на "Парк де Пренс" против "ПСЖ" (0:1) и совершил 10 сейвов, получил специальную награду.
1st: Alisson— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2025
2nd: Rodrygo
3rd: Harry Kane
4th: Martin Ødegaard
Alisson's masterclass secures Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/xnh2Y9IAoT
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Второе место в этом голосовании на сайте УЕФА занял Родриго из мадридского "Реала", третье место занял Харри Кейн из мюнхенской "Баварии", а четвертым стал Мартин Эдегор из лондонского "Арсенала".
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