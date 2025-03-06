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Герой Ливерпуля в матче с ПСЖ признан лучшим игроком 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

По итогам первых матчей этой стадии

Герой Ливерпуля в матче с ПСЖ признан лучшим игроком 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Герой "Ливерпуля" в матче против "Пари Сен-Жермен" признан лучшим игроком по результатам первых встреч на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вратарь "красных» Алиссон Бекер, который сумел сохранить ворота своей команды сухими в победном поединке на "Парк де Пренс" против "ПСЖ" (0:1) и совершил 10 сейвов, получил специальную награду.

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Второе место в этом голосовании на сайте УЕФА занял Родриго из мадридского "Реала", третье место занял Харри Кейн из мюнхенской "Баварии", а четвертым стал Мартин Эдегор из лондонского "Арсенала".

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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Андрей Журба
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