Герой Ливерпуля в матче с ПСЖ признан лучшим игроком 1/8 финала Лиги чемпионов

Герой "Ливерпуля" в матче против "Пари Сен-Жермен" признан лучшим игроком по результатам первых встреч на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вратарь "красных» Алиссон Бекер, который сумел сохранить ворота своей команды сухими в победном поединке на "Парк де Пренс" против "ПСЖ" (0:1) и совершил 10 сейвов, получил специальную награду.

1st: Alisson

2nd: Rodrygo

3rd: Harry Kane

4th: Martin Ødegaard



Alisson's masterclass secures Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/xnh2Y9IAoT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2025

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Второе место в этом голосовании на сайте УЕФА занял Родриго из мадридского "Реала", третье место занял Харри Кейн из мюнхенской "Баварии", а четвертым стал Мартин Эдегор из лондонского "Арсенала".