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Главный бомбардир Баварии рассказал, что им помогло обыграть Байер в Лиге чемпионов
Англичанин доволен результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн прокомментировал победу его команды над леверкузенским "Байером" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"С первой минуты мы сосредотачивались на том, чтобы выиграть этот матч. Мы знали, что играя дома мы будем иметь преимущество над соперником, что это будет другая игра, чем в Бундеслиге. Сегодня наша команда очень хорошо сыграла. Было бы здорово, если бы мы смогли забить в конце, но трех голов также достаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Мы с нетерпением ждем ответного матча", — сказал Кейн для DAZN.
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Напомним, что ответный матч между этими командами состоится во вторник, 11-го марта. Начало игры в 22:00.
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