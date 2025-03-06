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Лидер Байера раскритиковал арбитра после матча против Баварии в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Опытный хавбек не понимает причину его решения по пенальти

Лидер Байера раскритиковал арбитра после матча против Баварии в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник леверкузенского "Байера" Гранит Джака раскритиковал Майкла Оливера за назначение пенальти в ворота его команды в матче против мюнхенской "Баварии" (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Он никогда не назначает пенальти в АПЛ в таких случаях. Я провел семь лет в Англии, я хорошо знаю Майкла Оливера. Я убежден в том, что он бы не свистнул в том эпизоде, если бы это был матч АПЛ. В чемпионате Англии гораздо больше борьбы, чем было сегодня. Это разочаровывает, ведь его решение повлияло на судьбу поединка", — приводит слова Джаки после матча издание Daily Mail.

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Напомним, что Майкл Оливер назначил пенальти на 75-й минуте матча при счете 2:0 в пользу "Баварии". Харри Кейн уверенно реализовал удар с одиннадцатиметровой точки, увеличив преимущество его команды в противостоянии до трех голов. Ответный матч между "Байером" и "Баварией" состоится во вторник, 11-го марта. Начало игры в 22:00.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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