  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Известна команда недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известна команда недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Одиннадцатка лучших игроков

Известна команда недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото - Сайт УЕФА

Новина українською

На официальном сайте УЕФА обнародована команда недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В символическую сборную попали представители сразу девяти различных клубов:

  • Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");
  • Защитники: Максим Де Кейпер ("Брюгге"), Эмре Джан ("Боруссия Д"), Бенжамен Павар ("Интер"), Юрриен Тимбер ("Арсенал");
  • Полузащитники: Морган Роджерс ("Астон Харри Кейн ("Бавария"), Родриго ("Реал").
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что лучшим игроком по результатам первых встреч на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов был признан Алиссон из "Ливерпуля".

По теме
yellow-arrow
УЕФА назвала гол среды в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Лидер Байера раскритиковал арбитра после матча против Баварии в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Главный бомбардир Баварии рассказал, что им помогло обыграть Байер в Лиге чемпионов
Лига чемпионов Рафинья Эмре Джан Харри Кейн Мартин Эдегор Бенжамен Павар Родриго Гоэс Педри Юрриен Тимбер Морган Роджерс Максим Де Кейпер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости