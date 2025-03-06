Лига Чемпионов
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Известна команда недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Одиннадцатка лучших игроков
Фото - Сайт УЕФА
На официальном сайте УЕФА обнародована команда недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
В символическую сборную попали представители сразу девяти различных клубов:
- Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");
- Защитники: Максим Де Кейпер ("Брюгге"), Эмре Джан ("Боруссия Д"), Бенжамен Павар ("Интер"), Юрриен Тимбер ("Арсенал");
- Полузащитники: Морган Роджерс ("Астон Харри Кейн ("Бавария"), Родриго ("Реал").
Introducing your Team of the Week! ????@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/UiZzOYnxeM— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2025
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Напомним, что лучшим игроком по результатам первых встреч на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов был признан Алиссон из "Ливерпуля".
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Источник:UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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