УЕФА назвала гол среды в Лиге Чемпионов.

В номинации победил первый гол Харри Кейна в ворота леверкузенского "Байера". Он опередил гол Маркуса Тюрама в ворота "Фейеноорда".

Голы "Барселоны" и "Ливерпуля" не попали в список.

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Напомним, что "Бавария" обыграла "Байер" со счётом 3:0. Харри Кейн забил на 9-й и с пенальти 75-й минуте.

К слову, Харри Кейн забил 9 голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и сделал одну голевую передачу.