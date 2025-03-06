Алиссон повторил рекорд Лунина и Куртуа в плей-офф Лиги чемпионов

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Бразилец совершил 9 сейвов, что помогло его команде одержать победу со счетом 1:0.

Этот показатель стал рекордным для вратарей в матчах плей-офф Лиги чемпионов с сезона 2003/04.

Этот результат позволил Алиссону войти в историю турнира, разделив первое место с Андреем Луниным и Тибо Куртуа.

Андрей Лунин ("Реал Мадрид") - 9 сейвов в матче 1/8 финала ЛЧ против "РБ Лейпциг" (февраль 2024 года).

Тибо Куртуа ("Реал Мадрид") - 9 сейвов в матче финала ЛЧ против "Ливерпуля" (май 2022 года).