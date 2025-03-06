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Алиссон повторил рекорд Лунина и Куртуа в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

У всех по 9 сейвов

Алиссон повторил рекорд Лунина и Куртуа в плей-офф Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Бразилец совершил 9 сейвов, что помогло его команде одержать победу со счетом 1:0.

Этот показатель стал рекордным для вратарей в матчах плей-офф Лиги чемпионов с сезона 2003/04.

Этот результат позволил Алиссону войти в историю турнира, разделив первое место с Андреем Луниным и Тибо Куртуа.

  • Андрей Лунин ("Реал Мадрид") - 9 сейвов в матче 1/8 финала ЛЧ против "РБ Лейпциг" (февраль 2024 года).
  • Тибо Куртуа ("Реал Мадрид") - 9 сейвов в матче финала ЛЧ против "Ливерпуля" (май 2022 года).
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Тибо Куртуа Алиссон Бекер Андрей Лунин
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Екатерина Власова
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