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Футболисты ПСЖ уверены в выходе в четвертьфинал Лиги Чемпионов и назвали две команды, которые сильнее Ливерпуля

Лига Чемпионов

Только они едут на Энфилд

Футболисты ПСЖ уверены в выходе в четвертьфинал Лиги Чемпионов и назвали две команды, которые сильнее Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты "ПСЖ" уверены в выходе в четвертьфинал Лиги Чемпионов и назвали две команды, которые сильнее "Ливерпуля".

По информации L’Equipe, матч "ПСЖ" против "Ливерпуля" укрепил уверенность игроков французской команды в проходе далее.

"Сообщается, что игроки "ПСЖ" "одержимы" игрой, которая состоится во вторник на "Энфилде". Лидеры Лиги 1 были даже удивлены тем, насколько легко они обыграли "Ливерпуль", уровень которого также их поразил", - пишет источник.

Футболисты французского клуба считают, что "Арсенал" и "Бавария" — сильнее и более сплочённые команды, чем "Ливерпуль" Арне Слота.

Заметим, что "ПСЖ" и "Арсенал" идут по одной сетке, но могут встретиться только в полуфинале, если оба пройдут. С "Баварией" парижане могут встретиться только в финале.

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"ПСЖ" уступил "Ливерпулю" в первом матче Лиги Чемпионов (0:1). Ответный матч состоится 11 марта.

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Источник:
Get Football News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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