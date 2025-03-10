Лига Чемпионов
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Динамо попало в рейтинг топ-10 команд ЛЧ по количеству проведённых матчей
В последнее время этот показатель увеличивается очень медленно
Офіційний сайт Динамо
Согласно статистическим данным Transfermarkt, "бело-синие" провели в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов 261 матч. Это 9-й результат в истории соревнования.
ТОП-10 клубов по количеству матчей в ЛЧ / КЕЧ
- "Реал" – 500;
- "Бавария" – 404;
- "Барселона" – 357;
- "Ювентус" – 311;
- "Бенфика" – 302;
- "Манчестер Юнайтед" – 299;
- "Милан" – 283;
- "Порту" – 277;
- "Динамо" – 261;
- "Ливерпуль" – 256.
Свой первый матч в турнире киевляне провели в сезоне 1967/68 против шотландского "Селтика" (1:1 дома, 0:3 в гостях).
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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