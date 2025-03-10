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Динамо попало в рейтинг топ-10 команд ЛЧ по количеству проведённых матчей

Лига Чемпионов
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В последнее время этот показатель увеличивается очень медленно

Динамо попало в рейтинг топ-10 команд ЛЧ по количеству проведённых матчей

Офіційний сайт Динамо

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Согласно статистическим данным Transfermarkt, "бело-синие" провели в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов 261 матч. Это 9-й результат в истории соревнования.

ТОП-10 клубов по количеству матчей в ЛЧ / КЕЧ

  • "Реал" – 500;
  • "Бавария" – 404;
  • "Барселона" – 357;
  • "Ювентус" – 311;
  • "Бенфика" – 302;
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  • "Манчестер Юнайтед" – 299;
  • "Милан" – 283;
  • "Порту" – 277;
  • "Динамо" – 261;
  • "Ливерпуль" – 256.

Свой первый матч в турнире киевляне провели в сезоне 1967/68 против шотландского "Селтика" (1:1 дома, 0:3 в гостях).

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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