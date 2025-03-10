Динамо попало в рейтинг топ-10 команд ЛЧ по количеству проведённых матчей

Согласно статистическим данным Transfermarkt, "бело-синие" провели в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов 261 матч. Это 9-й результат в истории соревнования.

ТОП-10 клубов по количеству матчей в ЛЧ / КЕЧ

" Реал " – 500;

" – 500; " Бавария " – 404;

" – 404; " Барселона " – 357;

" – 357; " Ювентус " – 311;

" – 311; "Бенфика" – 302;

" Манчестер Юнайтед " – 299;

" – 299; " Милан " – 283;

" – 283; " Порту " – 277;

" – 277; " Динамо " – 261;

" – 261; "Ливерпуль" – 256.

Свой первый матч в турнире киевляне провели в сезоне 1967/68 против шотландского "Селтика" (1:1 дома, 0:3 в гостях).