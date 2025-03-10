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Эндрю Робертсон считает ПСЖ лучшей командой, с которой Ливерпуль сталкивался в этом сезоне

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Впереди тяжелый ответный матч

Эндрю Робертсон считает ПСЖ лучшей командой, с которой Ливерпуль сталкивался в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон оценил игру против "ПСЖ" и поделился своими мыслями относительно ответного матча.

"Конечно, это был матч, к которому мы не привыкли в плане того, насколько велика была разница во владении мячом, сколько ударов они нанесли и сколько мы. Обычно наши игры намного ровнее.

Это будет сложный ответный матч. Они показали, на что способны, они исключительная команда - пожалуй, лучшая, с которой мы играли в этом сезоне. У нас есть преимущество, что важно, но мы, конечно, можем сыграть лучше, чем мы это сделали в среду, это очевидно. Мы не можем полагаться на то, что Алиссон снова сыграет лучший матч в жизни", - сказал Робертсон.

Добавим, что ответный матч состоится 11 марта на "Энфилде".

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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Алексей Полищук
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