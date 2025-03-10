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Байер - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Байер - Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Байер - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" в ответном матче против мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов попытается отыграть три мяча без травмированного Флориана Виртца. Команда Венсана Компани имеет прекрасное преимущество, но удастся ли им выйти дальше?

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляція матчу "Баєр" - "Баварія"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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