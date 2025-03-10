Интер - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В ответном матче миланский "Интер" будет стремиться довести дело до конца в поединке с "Фейеноордом". Напомним, что "Интер" ведет в счете с преимуществом в два мяча, поэтому голландцам нужно будет постараться в этот вторник.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала

11.03.2025. Стадион Джузеппе Меацца (Милан, Италия)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

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Трансляция матча В эфире Трансляция: Интер - Фейеноорд Смотреть трансляцию

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