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Интер - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Информация о том, где вы можете просмотреть игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче миланский "Интер" будет стремиться довести дело до конца в поединке с "Фейеноордом". Напомним, что "Интер" ведет в счете с преимуществом в два мяча, поэтому голландцам нужно будет постараться в этот вторник.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала
11.03.2025. Стадион Джузеппе Меацца (Милан, Италия)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Интер - Фейеноорд. 22:00
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
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