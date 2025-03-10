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Интер - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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Интер - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче миланский "Интер" будет стремиться довести дело до конца в поединке с "Фейеноордом". Напомним, что "Интер" ведет в счете с преимуществом в два мяча, поэтому голландцам нужно будет постараться в этот вторник.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
11.03.2025. Стадион Джузеппе Меацца (Милан, Италия)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Интер - Фейеноорд. 22:00

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляция: Интер - Фейеноорд
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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