"Мы должны быть сосредоточенными". Флик дал комментарий перед матчем с Бенфикой

Наставник "Барселоны" Ханси Флик дал комментарий перед ответным матчем с "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Сегодня утром мы провели встречу с командой, обсудив все важные детали, касающиеся нашего первого матча против "Бенфики". Мы качественно поработали, разобрав положительные и отрицательные моменты. Сейчас никто не думает, что выход в следующий раунд нам уже гарантирован".

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"Мы должны контролировать игру, стараться больше владеть мячом и правильно выбирать позиции. Нам надо качественно сыграть как в атаке, так и в защите. Бруно Лаже проделывает замечательную работу в "Бенфике", поэтому мы должны быть сосредоточенными", — добавил Флик.

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Напомним, что ответный матч между "Барселоной" и "Бенфикой" состоится во вторник, 11-го марта. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.