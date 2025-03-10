Барселона - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В Барселоне состоится ответный матч 1/8 финала ЛЧ местной команды и португальской "Бенфики". Игра неделю назад завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Единственный гол Трубину забил Рафинья.

Матч пройдет во вторник, 11-го марта. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Барселона - Бенфіка Смотреть трансляцию

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