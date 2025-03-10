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Барселона - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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Трубин едет на Монтжуик

Барселона - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В Барселоне состоится ответный матч 1/8 финала ЛЧ местной команды и португальской "Бенфики". Игра неделю назад завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Единственный гол Трубину забил Рафинья.

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Матч пройдет во вторник, 11-го марта. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Барселона Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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